وتراجع ليفربول مركزين ليصبح الثامن في جدول الدوري عقب التعادل، الثلاثاء الماضي، ويملك 43 نقطة من 28 مباراة بفارق عشر نقاط عن المربع الذهبي.

وبعد النتيجة في ستامفورد بريدج أخفق فريق كلوب في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بجميع المسابقات خلال موسم غير مستقر للنادي.

ورغم أنه حقق فوزا واحدا في آخر 8 مباريات في أنفيلد، يحتفظ ليفربول بسجل ممتاز في المباريات على أرضه بالدوري هذا الموسم، وكان ليدز يونايتد الفريق الوحيد الذي تغلب عليه بعقر داره.

وقال كلوب إن فريقه يود البناء على ذلك حين يستضيف المتصدر أرسنال، وهو أول زائر إلى أنفيلد منذ الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد 7-صفر في مطلع الشهر الماضي.

وأبلغ الصحفيين اليوم الجمعة "هذه المباراة (أمام تشلسي) مضت ولدينا فرصة أخرى الآن، سنجرب مرة جديدة ونحتاج إلى دعم أنفيلد.. نحن على أرضنا ولا يزال بإمكاننا إظهار رد فعل والتحسن".

ورغم الهزيمة خارج ملعبه 3-2 من أرسنال في المواجهة الأولى بينهما هذا الموسم في أكتوبر تفوق ليفربول 6 مرات على أرضه أمام المنافس اللندني، وسجل 3 أهداف على الأقل في كل مناسبة.

وامتدح كلوب نظيره ميكيل أرتيتا قائلا إن المدرب الإسباني يؤدي عملا "مبهرا للغاية" بعد احتلال الصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة.

وتابع "أرسنال مجهز جيدا، بارع في التحول للهجوم ويتمتع باستقرار، اعتقد أن ميكيل استحق كل دقيقة بالنادي عندما لم تمض الأمور بشكل جيد في وقت سابق لأنه الآن على القمة".

وعاد المدافع فيرجيل فان دايك والجناح لويس دياز ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا إلى التدريبات لكن ربما يكون من المبكر الدفع بدياز، ويتوقع كلوب أن تكتمل لياقته عند زيارة ليدز يونايتد يوم الاثنين المقبل.