وسجل شعيبي هدف الفوز قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي. وكان زكريا أبوخلال قد افتتح التسجيل لصالح تولوز لكن أليكسي بوسيتي أدرك التعادل من ركلة جزاء.

وبهذا يتأهل تولوز إلى نهائي البطولة للمرة الأولى بعد خسارته في قبل النهائي في خمس مناسبات سابقة.

ويواجه تولوز في النهائي، الذي يقام في 29 أبريل الجاري، نانت حامل اللقب الذي فاز 1-صفر على أولمبيك ليون الأربعاء.

وافتتح أبوخلال التهديف في الدقيقة 36 من ضربة رأس لكن أنيسي أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها بوسيتي بعدما تعرض لمخالفة داخل منطقة الجزاء.

لكن شعيبي بدد آمال جماهير أنيسي في تكرار انجاز دور الثمانية، عندما فاز على أولمبيك مرسيليا، في الدقيقة 85 إذ هز الشباك من مسافة قريبة بعد خطأ دفاعي فادح من أرنولد تيمونفو.