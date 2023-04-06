سيطرة لبرشلونة وغنيمة للملكي

وسيطر برشلونة، الذي كان يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي على ريال مدريد هذا الموسم، على المباراة في بدايتها لكن الكلمة الأخيرة كانت من نصيب غريمه .

وتقدم ريال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بفضل فينيسيوس جونيور الذي كلل هجمة مرتدة سريعة .

وانقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة لبرشلونة عندما سدد بنزيمة كرة سكنت الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني مستغلا تمريرة من لوكا مودريتش .

بعدها بثماني دقائق، حصل ريال على ركلة جزاء إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة ونجح بنزيمة في التسجيل من علامة الجزاء .

وفي الدقيقة 80، استغل بنزيمة تمريرة فينيسيوس جونيور ليكمل ثلاثية من الأهداف للمرة الثانية هذا الأسبوع بعدما قاد ريال للفوز 6-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري مطلع الأسبوع .

ويواجه ريال في النهائي أوساسونا على أمل تحقيق لقبه رقم 20 في المسابقة. وكان أوساسونا قد حجز مقعده في النهائي بتغلبه 2-1 على أتليتيك بيلباو في النتيجة الإجمالية.