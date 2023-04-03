وقبل مباراة قمة الدوري الفرنسي، بين باريس سان جرمان وليون، رفعت الجماهير الباريسية لافتة حملت عبارة "تمر وكوب من الماء.. كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

اللافتة جاءت للسخرية من محاربة الاتحاد لعملية إفطار اللاعبين بتمر وكوب ماء خلال المباريات، على عكس رابطة الدوري الإنجليزي التي شجعت على ذلك.

خلفية القصة المثيرة للجدل