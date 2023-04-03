ونشر عبد القادر صورة له رفقة مارسيل كولر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو يقبل رأس المدرب السويسري.

وعلق عبد القادر عليها كاتبا: "الأمر السيئ كان أمام الجميع والاعتذار أيضا أمام الجميع، ستظل رقم 1 بالنسبة لي مهما حدث".

عقوبة الأهلي

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر لاعب الفريق.

قال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه".

شارك عبد القادر في فوز الأهلي على الهلال السوداني قبل أن يغادر في الدقيقة 62 من المباراة.

ماذا فعل أحمد عبد القادر؟

عقب المباراة ظهر مقطع فيديو لعبد القادر وهو يرفض مصافحة مارسيل كولر مدرب الفريق أثناء تحية الجمهور.

بسؤال كولر في المؤتمر الصحفي عن هذه الحالة رد مدرب الأهلي قائلا: "أحيانا يشعر اللاعب أنه يستحق الاستمرار في الملعب ويجب عدم تغييره وأنا كمدرب أنفذ أدواري من أجل الفريق ولتحقيق الفوز والمباريات الكبيرة تكون المشاعر فيها كبيرة وقد يحدث انفعال وأنا أتفهم هذه المواقف وأعرف كيف أتعامل معها ولا أشعر بأي مشاكل وغدا سأتحدث معه بشكل طبيعي عن المباراة".

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة، وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.