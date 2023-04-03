وخلال "ليلة الأساطير، وهي الأمسية الرمضانية التي تستضيف فيها "سكاي نيوز عربية" نخبة من أساطير الرياضة، قال الركراكي: "في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله".

وأضاف الركراكي الذي مُنح خلال الفعالية جائزة أفضل مدرب عربي عالمي: "أشكركم وأعرف مدى دعمكم للمنتخب المغربي في المونديال الأخير".

وتابع: سيثبت المنتخب المغربي للعالم أن هناك فريق إفريقي وعربي يستطيع الفوز بكأس العالم. بثقتكم ودعمكم سنحقق ذلك".

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد قدم عروضا رائعة في "مونديال قطر 2022"، وحلّ رابعا في البطولة التي أقيمت أواخر العام الماضي.