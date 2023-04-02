النادي الإسماعيلي منح "زنجا" منصب مدير التخطيط والاستثمار، والقائم بأعمال المدير الرياضي، وأعطاه كافة الصلاحيات اللازمة لانتشال فريق كرة القدم من الوضع الصعب الذي يمر به، والعمل على توفير موارد مالية لواحد من أكبر الأندية الشعبية في بلاده.

منصب جديد

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، الاعتماد على زنجا لمنحه منصبا جديدا لم يكن موجودا من قبل في النادي الأصفر، كأحد الحلول التي توفرها الإدارة لإنقاذ النادي الذي يصارع للهروب من الهبوط في الموسم الثاني على التوالي.

إيهاب زنجا لعب لفريق الإسماعيلي في نهاية فترة التسعينيات في مركز حراسة المرمى، ثم اعتزل مبكرا وهاجر إلى أميركا وهناك حصل على العديد من الدورات في التدريب والإدارة، ونجح في تأسيس نادي "ليجاسي" في الولايات المتحدة، وافتتح لها فرعا جديدا في القاهرة وبدأ في مهمة تسويق اللاعبين المصريين في الخارج.

وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال إيهاب زنجا:

فكرة استحداث المنصب الحالي كانت ضمن خطة الإدارة لترتيب البيت من جديد ومحاولة إنقاذ الإسماعيلي من النفق المظلم، وتحقيق استفادة مالية وفنية من خلال خلق نظام كامل لكرة القدم في النادي.

بدأنا بالفعل التواصل مع أندية خارجية لعمل توأمة مع بعضهم، وتواصلنا مع شركات خارج مصر في محاولة لتوفير الدعم للفريق، النادي الإسماعيلي يستحق أن تكون لديه موارد مالية بمئات الملايين مثل التي يحصل عليها الأهلي والزمالك في مصر.

مهمتي ربط كل الأمور ببعضها فيما يخص كرة القدم بالنادي، أتناقش مع المدرب حمزة الجمل في أمور فنية، ونتحدث مع اللاعبين لطمأنتهم على مستقبلهم في الفريق، وكذلك ما بعد مرحلتهم معنا، حيث سنعمل على أن يخرج أي لاعب من الفريق بعروض مناسبة تمنح اللاعب والنادي الاستفادة معا، وسيكون التسويق في أندية خارج مصر من ضمن مهامنا.

الخروج من الكبوة

جماهير الإسماعيلي لا تتوقف عن التساؤل عن كيفية الخروج من الكبوة التي طالت، حيث لم يحقق الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز منذ 21 عاما، وتوقف عن المنافسة على اللقب في السنوات الأخيرة، وبات كل طموحه يتلخص في البقاء بين الكبار.

زنجا وضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة، وقال: