وكان الأهلي المصري آخر المتأهلين، بعدما ضمنت 7 فرق التأهل بعد الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، وهم الوداد والرجاء من المغرب، والترجي التونسي، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر، بالإضافة إلى ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وسيمبا التنزاني.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية.

قرعة صعبة

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى مستويين، في الوعاء الأول فرق التصنيف الأول المتصدرة للمجموعات الأربعة، فيما يتواجد الأربعة أصحاب المركز الثاني فرق الأخرى في الوعاء الآخر .

ويتواجد في التصنيف الأول فرق الرجاء والوداد المغربيان، والترجي التونسي، وصنداونز الجنوب أفريقي، فيما يتواجد في التصنيف الثاني الأهلي المصري، وسيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريان .

وربما يتم تعدل التصنيف بعد نظر شكوى المريخ السوداني ضد الترجي، بحجة إجراء بطل تونس تبديلات على 4 توقفات، في المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف .

وإذا عاقب الاتحاد الأفريقي "كاف" فريق الترجي بخسارة المباراة سيحل ثانيا في المجموعة ليتواجد في التصنيف الثاني ويصعد شباب بلوزداد بدلا منه في الوعاء الأول .

ولن يتواجه نفس الفرق من المجموعة ذاتها في ربع النهائي، حيث ينتظر الوداد المغربي حامل اللقب أحد فرق الأهلي المصري، وسيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد .

وسيشهد دور الـ8 صدامان عربيان على الأقل، وربما يزيد لـ3 مواجهات عربية، حال اصطدم صنداونز بسيمبا التنزاني .

وتقام مباريات الدور ربع النهائي "الذهاب والإياب" خلال الفترة من 21 إلى 29 إبريل، حيث يستضيف أصحاب الوصافة مباراة الذهاب، فيما يقام الإياب على ملعب الفريق صاحب المركز الأول.

ويقام نصف النهائي خلال الفترة من 12 إلى 20 مايو. أما المباراة النهائية فتقام هذا الموسم بنظام الذهاب والإياب بعد إلغاء المباراة الواحدة بعد أزمة نهائي الموسم الماضي بين الوداد والأهلي، حيث سيقام ذهاب النهائي يوم 2 يونيو، والإياب لإعلان المتوج باللقب يوم 9 يونيو.