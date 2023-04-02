وحسمت اللاعبة التشيكية المخضرمة، المصنفة 15 في البطولة، الشوط الفاصل في المجموعة الأولى والذي استمر 22 دقيقة من الفرصة الخامسة عندما أطاحت ريباكينا المصنفة العاشرة بكرة خارج الملعب.

ووضعت كفيتوفا حدا لانتصارات ريباكينا، التي كانت تأمل في حصد ثنائية "الشمس الساطعة" بعد فوز بطلة ويمبلدون بلقب إنديان ويلز، في 13 مباراة متتالية.

وبتتويجها بلقبها 30 في مسيرتها ستعود كفيتوفا، المصنفة الثانية على العالم سابقا، إلى قائمة أعلى عشر لاعبات في التصنيف العالمي لأول مرة منذ سبتمبر 2021 .

وعززت رصيدها في النهائيات بتحقيق 30 فوزا مقابل 11 خسارة .

ويضاف هذا الانتصار إلى الانجازات الأخيرة للاعبة الصلبة التي خضعت لجراحة بسبب جروح في يدها التي تعتمد عليها في اللعب بعد تعرضها لهجوم بسكين في حادث سطو بمنزلها في 2016.

مجريات المباراة

ولم تواجه كفيتوفا، صاحبة اليد اليسرى القوية، أي مشكلة في المجموعة الثانية وتقدمت 3-صفر، وكسرت إرسال ريباكينا للمرة الثالثة في فرصة حسم اللقب.

ووضعت كفيتوفا (33 عاما)، الفائزة بلقب ويمبلدون في 2011 و2014 والتي فكرت في الاعتزال مؤخرا، يدها على وجهها في سعادة عندما أطاحت ريباكينا بكرة أمامية خارج الملعب لتنتهي المباراة.

وقالت كفيتوفا، التي بددت خمس نقاط لحسم المجموعة في الشوط الفاصل المثير، إن هذا الشوط كان محوريا في المباراة.

وأضافت "الشوط الفاصل..يا إلهي.. ربما كان أطول شوط في مسيرتي ونجحت في التحكم في الأمور.

"سددت (ريباكينا) العديد من ضربات الإرسال الساحقة في بداية الشوط الفاصل ولم يكن بإمكاني فعل ذلك، كانت مباراة صعبة جدا ومذهلة".

وأفسد 12 إرسالا ساحقا من ريباكينا 24 خطأ سهل ونالت أقل من نصف نقاط إرسالها الثاني.

وعن ارتفاع مستواها في المباريات النهائية أضافت "أحب الألقاب وخوض النهائيات والذهاب إلى أبعد نقطة بالبطولات وهذا أكثر ما أحبه في التنس، أحب اللعبة نفسها والقتال في اللعب".