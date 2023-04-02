وعاد ليفاندوفسكي إلى هز الشباك، بعد صيام دام ثلاث مباريات بالدوري، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من مسافة قريبة مستغلا تمريرة رونالد أراوخو بالرأس أمام المرمى.

وضاعف أنسو فاتي تقدم برشلونة في الدقيقة 55 بعدما استلم الكرة من فيران توريس في منتصف ملعبه وانطلق إلى الأمام باتجاه منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك.

وكان الضغط العالي الذي يشتهر به برشلونة فعالا في الدقيقة 65 عندما قطع جابي الكرة من دفاع إلتشي ومررها إلى ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وسجل فيران توريس هدفا في الدقيقة 70، محرزا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد للمرة الرابعة في 2023 يوم الأربعاء في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بأفضلية الفوز 1-صفر ذهابا.