وتشهد المباراة حضور 50 ألف متفرج أهلاي في مدرجات ستاد القاهرة، فيما طلب الهلال السوداني 2500 تذكرة لأنصاره في ملعب المباراة.

وتحسم المباراة صراع المقعد الأخير بربع نهائي دوري الأبطال، بعد ضمان 7 فرق عبور دور المجموعات الوداد والرجاء المغربيان، وشبيبة القبائل ومولودية الجزائر من الجزائر، والترجي التونسي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وسيمبا التنزاني.

موقف المجموعة

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، خلف صنداونز المتصدر بـ11 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط.

ويلتقي صنداونز في نفس توقيت مواجهة الأهلي والهلال، أمام القطن الكاميروني متذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد بعد خسارة كل مبارياته.

سيناريوهات التأهل

يحتاج الأهلي المصري للفوز بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين في حالة تسجيل الهلال أي هدف في القاهرة (3-1، أو 4-2..)، أما الهلال السوداني فيكفيه الخروج متعادلا للتأهل أو تسجيل هدف في ستاد القاهرة والخسارة بفارق هدف وحيد (2-1..).

يحتاج الأهلي المصري للفوز بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين في حالة تسجيل الهلال أي هدف في القاهرة (3-1، أو 4-2..)، أما الهلال السوداني فيكفيه الخروج متعادلا للتأهل أو تسجيل هدف في ستاد القاهرة والخسارة بفارق هدف وحيد (2-1..). تاريخ المواجهات

الأهلي والهلال تقابلا في 12 مواجهة بدوري الأبطال، نجح بطل مصر في الفوز بـ4 مواجهات، فيما فاز الهلال 3 مرات، وتعادلا 5 مباريات.

الأهلي والهلال تقابلا في 12 مواجهة بدوري الأبطال، نجح بطل مصر في الفوز بـ4 مواجهات، فيما فاز الهلال 3 مرات، وتعادلا 5 مباريات. لم ينجح الأهلي يوما في الفوز على الهلال في أم درمان، فيما نجح بطل السودان في خطف فوز وحيد في تاريخه بالقاهرة عام 2004 بدور الـ32، ليقصي الأهلي من تلك النسخة من دوري الأبطال.

نجح الهلال السوداني في الفوز بمباراة الذهاب بهدف نظيف، أما الموسم الماضي فحقق الأهلي الفوز في القاهرة بهدف نظيف وتعادلا في السودان سلبيا، لينجح الأهلي في العبور حتى الوصول للمباراة النهائية.

تكرار لمواجهة 2019 - 2020

يعد سيناريو مواجهة الليلة، هو تكرار لأحداث مباراة موسم 2019 - 2020، حيث التقى الفريقان في الجولة الأخيرة بأم درمان، في صراع التأهل حيث كان يعني فوز أي طرف حسم التأهل لصالحه، أما التعادل فيرجح كفة الأهلي.

يعد سيناريو مواجهة الليلة، هو تكرار لأحداث مباراة موسم 2019 - 2020، حيث التقى الفريقان في الجولة الأخيرة بأم درمان، في صراع التأهل حيث كان يعني فوز أي طرف حسم التأهل لصالحه، أما التعادل فيرجح كفة الأهلي. نجح الأهلي في خطف التعادل بهدف لمثله، في مباراة شهدت دخول جماهير الهلال لأرض الملعب، قبل تدخل قوات حفظ الأمن للملعب، لينجح المارد الأحمر في حجز بطاقة العبور ومرور دور المجموعات.

اعتراضات ثم إشادة

الهلال السوداني أصدر بيانا أكد فيه مخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن ما وصفه بتهديدات جماهير الأهلي مطالبا باتخاذ كافة التدابير من أجل سلامة البعثة.

وبعد وصول بعثة الهلال إلى مطار القاهرة، أشاد النادي السوداني بحفاوة الاستقبال الذي تلقته الفريق لدى الوصول للقاهرة.