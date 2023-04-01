حول مانشستر سيتي، بدون هدافه إرلينج هالاند الغائب للإصابة، تأخره بهدف أمام ضيفه ليفربول إلى انتصار كبير 4 -1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.