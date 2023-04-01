حول مانشستر سيتي، بدون هدافه إرلينج هالاند الغائب للإصابة، تأخره بهدف أمام ضيفه ليفربول إلى انتصار كبير 4 -1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
صلاح يفتتح
- افتتح المصري محمد صلاح التسجيل للضيوف إثر هجمة مرتدة أنهاهابتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17 بعد مجهود من ديوجو جوتا.
خوليان يتعادل
- بعد عشر دقائق أدرك خوليان ألفاريز التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الدولي الإنجليزي جاك غريليش.
دي بروين يتقدم
- عقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.
الثالث والرابع من غندوغان وغريليش
- بعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي غندوغان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد،
قبل أن يختتم غريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.
- رفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.