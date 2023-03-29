جاء حديث بوري فاتي مع إذاعة "كادينا كوبي" مؤكدا في الوقت ذاته أن ابنه البالغ 20 عاما يفضل البقاء والنجاح مع العملاق الكتالوني، بعد أن نشأ في الفئات العمرية وأصبح محبوبا بين الجماهير منذ ترقيته إلى الفريق الأول.

وقال في هذا الصدد: "يزعجني كيف يُعاملون أنسو بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني".

وتابع: "لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من (أكاديمية) لا ماسيا".

وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة في سن الـ16 عاما فقط في 2019 وكان له تأثير فوري. لكن إصابة في الركبة عام 2020 أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

في عام 2021، ارتدى القميص رقم 10 المرموق خلفا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن انضم أفضل هداف في تاريخ النادي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

لكن فاتي كافح من أجل اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، حيث شارك أساسيا في 9 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم على الرغم من جهوزيته البدنية.

وكشف بوري فاتي أنه لم يَعُد يحضر مباريات برشلونة لأنه محبط من الوضع الحالي ويخطط للعودة إلى إشبيلية حيث استقرت الأسرة في إسبانيا بعد مغادرة غينيا بيساو.