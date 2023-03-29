وقال الاتحاد السعودي على تويتر "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده. وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".

وقدّم رينارد استقالته من منصبه، حسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم لوكالة فرانس برس الثلاثاء، وسط تقارير عن قبوله عرضا لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وأكّد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام لفرانس برس أن "رينارد قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها"، مضيفا أن "مباراة بوليفيا اليوم آخر مباراة له".

وتابع قائلا: "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمما على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".

وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رينارد في قيادة الأخضر" والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022.

وذكر مصدر ثان في الاتحاد أن "هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورينارد كان الاتحاد السعودي على علم بها"، وتابع "كان الجميع يرغب في بقائه".

ولم يوضح المصدران إذا كان المدرب الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي في عقده أم لا، لكن صحفا سعودية أشارت إلى أنه سيقوم بدفعه.

وتولى رينارد البالغ 54 عاما قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي تجديد عقد رينارد المدرب السابق للمغرب وساحل العاجل حتى 2027.