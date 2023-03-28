ورفعت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7 آخرها في 2010)، رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن غينيا، فيما يتساوى منتخبا ملاوي واثيوبيا بثلاث نقاط.

وبات "الفراعنة" بحاجة إلى نقطة واحدة من إحدى مبارتيه أمام مضيفته غينيا في يونيو أو ضيفته اثيوبيا في سبتمبر، لضمان التأهل رسمياً واللحاق بالجزائر والمغرب وكوت ديفوار المضيفة.

وتناوب على تسجيل أهداف مصر، الغائبة عن كأس العالم الأخيرة في قطر، كل من لاعب الوسط طارق حامد (34 عاماً) بتسديدة قوية من خارج المنطقة مسجلاً أول اهدافه الدولية (4)، عمر مرموش بعد ربكة داخل المنطقة اثر ركلة ركنية نفذها نجم ليفربول محمد صلاح (16)، صلاح بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تبادل الكرة مع المهاجم مصطفى محمد (20) وأحمد سيّد "زيزو" بعد عرضية من محمد هاني (49).

وهذه أول مرة يسجل منتخب مصر أربعة أهداف خارج ملعبه منذ 2015 أمام تشاد (5-1).

وفي المجموعة الثالثة، مُنيت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات آخرها في 2017، بخسارتها الأولى أمام ناميبيا 1-2 في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا.

سجّل للفائز بيتر شالوليلي (55) وأبسالوم إييبوندي (79)، وللكاميرون فنسان أبوبكر (72).

وانفردت ناميبيا بالصدارة بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن الكاميرون، في مجموعة أقصيت عن منافساتها كينيا بسبب إيقافها دولياً.

وقطعت غينيا الاستوائية شوطاً كبيراً نحو التأهل، بفوزها الثالث توالياً ضمن المجموعة العاشرة على حساب بوتسوانا 3-2.

رفعت رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن تونس التي تلعب لاحقاً مع ليبيا (3 نقاط)، علماً ان بطل ووصيف كل مجموعة يضمن تأهله إلى النهائيات.