علّق مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، اليوم الإثنين، على "التصرفات العنصرية"، التي صدرت من موظف يشتغل داخل فندق إقامة "أسود الأطلس" في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل مواجهة منتخب البيرو وديا، يوم غد الثلاثاء.