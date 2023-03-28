أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تسجيل خسائر بلغت 121 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2222، منحيا باللائمة على العقوبات المفروضة على مالكه السابق رومان أبراموفيتش كعامل رئيسي وراء تلك الخسارة.