وكان قائد البرتغال البالغ عمره 38 عاما أحرز هدفين في الفوز على ليختنشتاين يوم الخميس، وبهدفيه أمام لوكسمبورج عزز رقمه القياسي إلى 122 هدفا في 198 مباراة.

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