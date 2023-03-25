وقال توخيل في مؤتمر صحفي بملعب "أليانز أرينا" أمام نحو 20 كاميرا نقل تلفزيوني: "سواء كنتم تصدقونني أم لا، فقد كنت مندهشا بعض الشيء في أول 30 ثانية من محادثتنا الأولى. لم يكن لدي أي فكرة عما كنا نناقشه. أصبح من الواضح بسرعة أن الأمر كان عاجلا".

وأضاف المدرّب الألماني الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع تشلسي في العام 2021: "كنت مندهشا تماما. التوقيت كان مفاجئا. لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق يوم الثلاثاء، لم يكن هناك أي اتصال من قبل".

وبعد فترة معقدة في الدوري مع ثلاثة تعادلات وهزيمتين وخمسة انتصارات فقط في آخر 10 مباريات، والتنازل عن الصدارة لصالح الغريم بوروسيا دورتموند، قرر بايرن الانفصال عن مدربه ناغلسمان الذي كان مرتبطاً معه بعقد حتى العام 2026، ليخلفه توخل بعقد حتى يونيو 2025.

وكان توخل أقيل من تدريب تشلسي في سبتمبر 2022 وأصبح حرا منذ ذلك الحين ويقيم في ميونيخ.

ويستلم توخل مهماته مع بايرن في منتصف فترة التوقف الدولية، ولن يتمكن من رؤية جميع لاعبيه حتى يوم الجمعة، حتى ولو أن أول حصة تدريبية له مجدولة يوم الاثنين.

وسيواجه توخل في أول مباراة له مع بايرن، ناديه السابق بوروسيا دورتموند في الأول من أبريل في مباراة "كلاسيكر" حاسمة في الصراع على اللقب.