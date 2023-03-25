وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "سنلعب بتواضع وسنحاول أن نسبب لهم أكبر قدر من المشاكل ونصنع مفاجأة ولماذا لا ندخل في تاريخ كرة القدم المغربية".

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الركراكي قبل لقاء البرازيل:

سيكون من الرائع على أرضنا ومع جماهيرنا وبعد ما قدمناه في كأس العالم (في قطر)، أن نفوز بهذه المباراة"، مشيرا إلى أن المغرب "غير مرشح" للفوز.

أوضح الركراكي أنه سيحافظ من الناحية التكتيكية على "هويتنا مع المجازفة أكثر في بناء الهجمات لأنها مباراة ودية مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف هو الفوز".

يعوّل المدرب المغربي على النواة الأساسية لتشكيلته التي أبلت البلاء الحسن في قطر وأنهت المونديال في المركز الرابع، خصوصا جناح تشلسي حكيم زياش ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي ومدافع بايرن ميونيخ نصير مزراوي ولاعب وسط فيورنتينا سفيان أمرابط.

يحوم الشك حول مشاركة مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي بسبب إصابة عانى منها في الأسبوعين الأخيرين.

عن فرص مشاركة حكيمي قال الركراكي: "بصراحة، حظوظه حتى هذا المساء 50/50. سنخوض الحصة التدريبية وسنرى كيف يشعر. الشيء المؤكد هو أننا لن نقوم بأي مخاطرة، لا نريد أن يتعرض للإصابة".

استدعى الركراكي بعض اللاعبين الجدد إلى تشكيلة المنتخب المغربي للمرة الأولى بينهم بنجامان بوشواري (سانت إتيان الفرنسي) وأيوب عمرالاوي (نيس الفرنسي) وشادي رياض (برشلونة الإسباني).

ويخوض أسود الأطلس مباراة ودية دولية ثانية الثلاثاء المقبل ضد البيرو على ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.



جدير بالذكر أن أسود الأطلس خسر مرتين أمام السيليساو عام 1997 خلال مباراة ودية، وبعد ذلك بعام في دور المجموعات لمونديال فرنسا.