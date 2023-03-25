وصنع مبابي، الذي تسلم شارة القيادة بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس دوليا في يناير، الهدف الأول لأنطوان غريزمان قبل أن يسجل الهدف الثالث.

وضاعف دايو أوباميكانو النتيجة خلال الشوط الأول الرائع قبل أن يختتم مبابي الرباعية في وقت متأخر بالمباراة وسط حماس جماهيري.

ورغم الاعتزال الدولي لعناصر مؤثرة مثل لوريس والمدافع رفائيل فاران أبهرت فرنسا الجميع في أول مباراة لها منذ خسارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في ديسمبر الماضي لتسحق هولندا المتضررة من تفشي فيروس داخل تشكيلتها ويقودها المدرب الجديد رونالد كومان.

وشكلت الهزيمة صدمة لكومان في أول ظهور بفترته الثانية منذ خلافة لويس فان غال بعد بلوغ دور الثمانية بكأس العالم في قطر، وسبق لكومان تدريب منتخب بلاده بين 2018 و2020.

وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية متقدمة على اليونان التي هزمت جبل طارق 3-صفر خارج أرضها، ويلتقي فريق المدرب ديدييه ديشان مع أيرلندا في دبلن يوم الإثنين، بينما تلعب هولندا على أرضها أمام جبل طارق.