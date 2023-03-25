ظن البعض أن المنافسة الدولية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو انتهت مع إسدال الستار على كأس العالم 2022 بتتويج التانغو ووداع رفاق كريستيانو البطولة من ربع النهائي، لكن توقف مارس الدولي أكد أن القصة لم تنته بعد.