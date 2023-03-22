وأكد لاعب الوسط الذي انتقد بعد مونديال 2018 عملية اختيار تشكيلة المنتخب الألماني على خلفية اتهامات بالعنصرية، "الاعتزال الفوري من كرة القدم الاحترافية" في رسالة نشرها عبر حسابيه على تويتر وإنستغرام.

ماذا جاء في رسالة أوزيل؟

بعد الكثير من التفكير، أعلن اعتزالي كرة القدم الاحترافية. لقد عشت 17 عاما من الحياة الاحترافية في كرة القدم، وأنا محظوظ جدا لأنني أتيحت لي هذه الفرصة.

في الأشهر والأسابيع الأخيرة، بعد المعاناة من إصابات عدة، أصبح واضحا بشكل متزايد أن وقتي قد حان لمغادرة عالم كرة القدم الرائع هذا.

كانت رحلة رائعة مليئة بالذكريات والمشاعر التي لا تُنسى. أود أن أشكر شالكه 04 وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وباشاك شهير، وزملائي في الفريق لدعمهم لي.

شكر خاص لأفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد أصبحوا جزءا من حياتي في هذه الرحلة.

أتطلع إلى المستقبل مع زوجتي وأولادي. سأظهر على المواقع الاجتماعية الخاصة بي من وقت لآخر. أراكم قريبا.

نهاية حزينة وصعبة