وخاض المدافع الدولي كامل المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1، وسجل هدفا عكسيا ضد ناديه.

لكن الانتصار أبعد الفريق الكتالوني في الصدارة بفارق 12 نقطة عن منافسه وغريمه الملكي.

وقال برشلونة في بيان، إن "رونالد أراوخو أصيب بإجهاد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، ولن يتمكن من اللعب حتى تعافيه"، من دون الإشارة إلى مدة غياب المدافع البالغ 24 عاما عن الملاعب.

وخاض أراوخو 22 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.