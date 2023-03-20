وأوضح بيان لإدارة النادي على موقعه الرسمي: "تتقدم الهيئة الإدارية لنادي الشرطة شكرها وتقديرها إلى مدرب فريق كرة القدم مؤمن سليمان لما قدمه من جهد خلال توليه قيادة الفريق في الموسم الماضي وتتمنى التوفيق له في مشواره المقبل".

وكشفت الإدارة أن المدربين المساعدين سيتولون مهمة الإشراف على التدريبات حتى انتهاء الموسم الجاري.

وحقق سليمان (49 عاما) مع الشرطة لقب الموسم الماضي مما دفع بمسؤولي الفريق للإبقاء على خدماته لموسم ثان تواليا نجح في وضع الفريق في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة على الرغم من خسارته، التي كانت الثالثة هذا الموسم.

وتنتظر الشرطة مهمة صعبة في دور المجموعات لبطولة الأندية العربية 2023، التي تقام في 3 مدن سعودية، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب الترجي التونسي والاتحاد السعودي وأحد الفرق المتأهلة إلى الدور النهائي للمسابقة.