وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، ونستحق الفوز. هناك الهدف الذي ألغي لنا أيضا. نحن واثقون من إنهاء هذا الموسم الكروي بشكل جيد".

وأضاف: "استحوذنا جيدا على الكرة، وبرأيّ الشخصي أعتبر أن ريال مدريد فاز بالمباراة"، وفقما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعن أسلوب لعب الفريق، قال أنشيلوتي: "منحنا الجناح الأيمن حرية أكثر، وتركز الهجوم أكثر على اليسار. أعطت التغييرات زخما للفريق".

وبالنسبة لهدف أسينسيو الملغى قال أنشيلوتي: "هذا التسلل ليس واضحا تماما، لدي شك حول إلغاء هذا الهدف، خسرنا المباراة بسبب ذلك".

واختتم أنشيلوتي بالقول: "نهاية حلم الفوز بالليغا؟ الأولوية هي الاستعداد لجميع المباريات المتبقية بشكل جيد. أترك هذه المباراة وأنا فخور جدا بفريقي، كانت المباراة جيدة جدا، وسنقاتل حتى نهاية جميع المسابقات بثقة كبيرة".

وسجل البديل فرانك كيسي هدفا في الوقت بدل الضائع لينتزع "البلوغرانا" الفوز 2-1 على غريمه "المرينغي" في كامب نو قاطعا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وأهدر فريق المدرب أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو.

واعتقد الريال أنه تقدم 2-1 بهدف متأخر للبديل ماركو أسينسيو لكنه ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد قبل أن يكلل كيسي هجمة مرتدة بنجاح في اللحظات الأخيرة.