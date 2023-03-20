ووسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وأهدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو.

واعتقد ريال أنه تقدم 2-1 بهدف متأخر للبديل ماركو أسينسيو لكنه ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد قبل أن يكلل كيسي هجمة مرتدة بنجاح في اللحظات الأخيرة.