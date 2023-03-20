سيبدأ أرسنال التوقف الدولي متقدما بثماني نقاط في الصراع على لقبالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل بوكايو ساكا هدفين في الفوز 4-1 على كريستال بالاس اليوم الأحد.