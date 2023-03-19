وبعد تسجيل خمسة أهداف أمام رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، واصل المهاجم النرويجي التألق وهز شباك متصدر الدرجة الثانية في استاد الاتحاد.

وسجل المهاجم البالغ عمره 22 عاما هدفين في الدقيقتين 32 و35 وأكمل سادس ثلاثية من الأهداف في مباراة واحدة هذا الموسم عندما تابع كرة مرتدة وهز الشباك قبل مرور ساعة من اللعب.

ووصل هالاند بذلك إلى 42 هدفا مع سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند في يونيو الماضي.

وأحرز خوليان ألفاريز هدفين، كما سجل البديل كول بالمر هدفا ليصل سيتي إلى 13 هدفا هذا الأسبوع ويبلغ الدور قبل النهائي.

وتمثل النتيجة ضربة لمدرب بيرنلي فينسن كومباني مدافع سيتي السابق الذي يقترب من إعادة فريقه سريعا إلى دوري الأضواء.

أصبح هالاند سادس لاعب في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز ينجح في تسجيل 40 هدفا على الأقل في كل المسابقات خلال موسم واحد، بعد رود فان نيستلروي (44) ومحمد صلاح (44) وكريستيانو رونالدو (42) وآندي كول (41) وهاري كين ( 41 ).

41 في ظل تنافس سيتي في ثلاث بطولات، فإنه يملك فرصة تعزيز سجله .

قال آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي خلال تحليله في برنامج (ماتش أوف ذا داي) في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ربما يسجل 50 هدفا وربما يصل إلى 60. إنه مجنون ". وأضاف "إنه مثل الوحش. إنه ماكينة تسجيل أهداف. إنه يعيش ويتنفس بتسجيل الأهداف ".

وتحلى هالاند بالتواضع رغم امتلاك إحصاءات مذهلة.

وقال المهاجم النرويجي "أمر بفترة جيدة في المباريات الأخيرة. الفوز 7-صفر و6-صفر قبل التوقف الدولي هو أمر رائع وأنا سعيد جدا. كل هدف يعني الكثير بالنسبة لي، وكل هدف للفريق يعني الكثير".

وستقام باقي مباريات دور الثمانية يوم الأحد، حيث سيلعب مانشستر يونايتد مع فولهام، وشيفيلد يونايتد مع بلاكبيرن روفرز وبرايتون آند هوف ألبيون مع غريمسبي تاون المنتمي للدرجة الرابعة.