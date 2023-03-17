ولعب الدور الأبرز في فوز الأهلي نجمه محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، قبل أن يضيف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الرابع للأحمر.

وأنعش الأهلي آماله بتحقيق التأهل الصعب من المجموعة الثانية، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، مع تبقي مباراة مصيرية أخيرة له أمام الهلال السوداني.

وستتجه الأنظار إلى مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني، السبت، حيث ستحدد النتيجة بقاء الأهلي في المنافسة أو الوداع المبكر.

كيف يستطيع الأهلي التأهل؟