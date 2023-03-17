وضم مارتينيز مهاجم النصر السعودي المشارك دوليا الأبرز في تاريخ البرتغال الهداف التاريخي للمنتخب كريستيانو رونالدو.

وقال المدرب الإسباني إن رونالدو "لا يزال ملتزما بالمنتخب الوطني، ولا يزال لاعبا مهما للغاية".

وأقصيت البرتغال من دور الثمانية في كأس العالم 2022 في قطر، على يد منتخب المغرب مفاجأة البطولة.

وكان أداء مارتينيز سيئا مع منتخب بلجيكا في المونديال، حيث خرج "الشياطين الحمر" من دور المجموعات الأمر الذي كلفه وظيفته في نهاية المطاف.