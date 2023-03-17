أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.