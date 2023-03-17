أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.
مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:
- ريال مدريد الإسباني - تشلسي الإنجليزي
- بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلانو الإيطالي
- مانشستر سيتي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني
- أي سي ميلان الإيطالي - نابولي الإيطالي
مواجهات نصف النهائي
وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كذلك قرعة المواجهات لدور نصف النهائي، والتي جاءت كالآتي:
- الفائز من مباراة (أي سي ميلان - نابولي) أمام الفائز من (بنفيكا - إنتر ميلانو)
- الفائز من مباراة (ريال مدريد - تشلسي) أمام الفائز من (مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ)
ما هو موعد مباريات دور ربع النهائي؟
- مباريات ربع النهائي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام مواجهات الذهاب يومي 11 و12 أبريل المقبل، والإياب يومي 18 و19 أبريل.