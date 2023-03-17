الأهلي يحل ضيفا على القطن في الكاميرون، ويستضيف شباب بلوزداد في الجزائر فريق الزمالك، وفي حالة خسارة الثنائي المصري خارج الديار، سيتم إعلان خروجهما مبكرا من المسابقة التي فازا بها 15 مرة من قبل، بواقع 10 للأحمر و5 للأبيض.

مهمة صعبة

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف الهلال السوداني الوصيف بفارق 5 نقاط، وبعيدا عن صدارة صنداونز الجنوب إفريقي بـ6 نقاط.

لا يملك الأهلي سوى فرصة واحدة فقط للاستمرار في البطولة، تكمن في فوزه على القطن في الكاميرون ثم الهلال في القاهرة، على ألا يفوز الفريق السوداني على ملعبه عندما يواجه المتصدر السبت.

يأمل الأهلي في أن يصل إلى النقطة العاشرة، وأن يحصد الهلال السوداني نقطة واحدة على الأكثر من صنداونز في الخرطوم، ثم يخسر في القاهرة بهدفين نظيفين ليعبر بصعوبة إلى ربع النهائي.

تعادل الأهلي في القطن يعني أن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه هو 8 نقاط، وهو ما يبقيه في المركز الثالث حتى لو فاز في المواجهة الأخيرة بالقاهرة على الهلال.

فوز الأهلي في آخر مباراتين قد لا يكون كافيا وهو ما يجعل موقفه معقدا، حيث ينتظر نتيجة إيجابية لصنداونز في الخرطوم، بتحقيق الفوز أو التعادل، للإبقاء على حظوظ الأحمر في العبور إلى مرحلة خروج المغلوب.

فرصتان للزمالك