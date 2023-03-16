وفاز ريال مدريد، مساء الأربعاء، على ليفربول 1-0 في ملعب سانتياغو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار عليه ذهابا 5-2.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "التأخر في النتيجة 5-2 ليس أمرا جيدا، إن أردت التأهل يجب أن تقدم أداء خاصا كانت مباراة مفتوحة وريال مدريد حظي بالفرص وفي النهاية ونحن لم نقم بذلك الليلة، الفريق الأحق هو من تأهل".

وواصل: "في المباراة ريال مدريد كان الأفضل، في 3 أشواط من أصل 4 خلال المباراتين كان مدريد هو الأفضل".

وأردف المدرب الألماني "حضرنا أنفسنا لتقديم أداء خاصا لكننا لم نقم بذلك. في تلك المباريات تحتاج للحظات لتستغلها، إن سجلنا هدفا في الشوط الأول ربما كان ذلك سيعطينا دفعة لكن ذلك لم يحدث".

وأكد: "حتى لو كنا سنلعب الإياب في ملعبنا وقدمنا أداء مثل الذي قدمناه اليوم فربما كان سيتم إقصائنا كذلك".

وأتم كلوب تصريحاته: "لا يوجد شخص يفكر ويقول كيف تم إقصاء ليفربول، وهذا يوضح أن الفريق الأحق تأهل".