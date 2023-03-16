وتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أحرز بنزيما هدفا في الشوط الثاني ليحقق الفريق الإسباني فوزا مريحا 1-صفر على ضيفه ليفربول في إياب دور الستة عشر وينتصر 6-2 في مباراتي الذهاب والعودة.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص لافتتاح التسجيل، حيث كان يتطلع لاستغلال سرعة فينيسيوس جونيور في الهجمات المرتدة لكن لميتمكن من افتتاح التسجيل حتى وقت متأخر من الشوط الثاني.

وضمن صاحب الأرض الفوز في الدقيقة 79 عندما أرسل فينيسيوس الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء الذي سددها في الشباك الفارغة.

وبهدفه في المباراة، وصل بنزيما للرقم 33 بالأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين لهذا الدور، خلف كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (49 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (67 هدفا).

كذلك فإن بنزيما لعب المباراة رقم 129 في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد، ليعادل رقم سيرخيو راموس قائد النادي الملكي السابق.

وأصبح بنزيما ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة مع ريال مدريد، بعد راؤول غونزاليس (130 مباراة)، وإيكر كاسياس (150 مباراة).