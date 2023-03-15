وانتشرت مقاطع فيديو "مرعبة" للآلاف من جماهير فرانكفورت تتجول بشكل منظم ومخيف في شوارع نابولي، بينما سارت الشرطة الإيطالية على مقربة منهم، علما أن جمهور الضيوف محروم من دخول ملعب المباراة المقررة مساء الأربعاء، بفرمان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

لماذا الرعب؟

يعتبر جمهور فرانكفورت، وخاصة كتيبة "الألتراس" منهم، من أشرس الجماهير الألمانية، ولهم سوابق في بث الفوضى في المدن الأوروبية التي يسافرون لها.

كتيبة جماهير فرانكفورت سرعان ما بدأت أعمال الشغب، بالشجار وضرب العامة وتحطيم ممتلكات خاصة، قبل إطلاق الشعل النارية وسط الشوارع.

الفيديوهات أظهرتهم وهم يتجولون بحرية غريبة في المدينة، ويقومون بأعمال تخريب كم دون مقاومة حقيقية من الشرطة.

تاريخ "أسود" لجمهور فرانكفورت

بمباراة الذهاب في فرانكفورت التي انتهت بفوز نابولي بهدفين نظيفين، اعتدت جماهير النادي الألماني على عدد من الجماهير الإيطالية التي سافرت لمؤازرة فريقهم، وتم اعتقال عدد من المشاغبين.

الشرطة البريطانية اضطرت لاستخدام خراطيم المياه لردع جماهير فرانكفورت الذين عاثوا فسادا في لندن، قبل مواجهة وستهام يونايتد الإنجليزي ببطولة الدوري الأوروبي العام الماضي.

مدينة إشبيلية الإسبانية التي استضافت نهائي "يوروبا ليغ" بين فرانكفورت ورينجرز الأسكتلندي، شهدت أعمال شغب وحالات شجار عنيفة بين جماهير الفريقين.

عملية تخريب كبيرة شهدها الملعب الأولمبي في روما، خلال مباراة لاتسيو الإيطالي وفرانكفورت ببطولة "يوروبا ليغ" عام 2018.

حرمان من الحضور

وكان اليويفا حظر مشجعي فرانكفورت من دخول ملعب مباراة نابولي، الأربعاء، حفاظا على سلامة الحضور، في قرار أثار سخط الجماهير الألمانية المسافرة.

وبدأت مشاهد العنف تتزايد، الأربعاء، وعبرت وسائل إعلام إيطالية عن مخاوفها من "ليلة كارثية" بكل المقاييس، مع اقتراب موعد المباراة التي تنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت إيطاليا.