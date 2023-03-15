هالاند كاد أن يصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل 6 أهداف خلال مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، لكن بشكل مفاجئ قرر مدربه جوسيب غوارديولا إخراجه من اللقاء بعد هدفه الخامس.

قرار المدرب الإسباني أثار استغراب المتابعين، وخلق حالة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الصحفيين لسؤال غوارديولا حول سبب إخراج هالاند، وحرمانه من الرقم التاريخي.

"تبرير" غوارديولا

"إذا حقق هالاند هذا الإنجاز في عمر 22، فستكون حياته مملة. الآن لديه هدف ليتطلع له. هذا هو سبب إجراء التبديل".

"لم أكن أعرف هذا عن رقم (ليونيل) ميسي (أمام باير ليفركوزن الألماني)، لكن عادة عندما نحسم المباراة أريد السماح لجميع اللاعبين باللعب قدر الإمكان".

ما الرقم القياسي الذي "حرم" منه هالاند؟