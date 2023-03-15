أحرز النجم النرويجي إيرلنغ هالاند 5 أهداف في مرمى لايبزيغ الألماني، بالمباراة التي انتهت لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 7-0 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وكان على بعد هدف واحد من دخول التاريخ.
هالاند كاد أن يصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل 6 أهداف خلال مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، لكن بشكل مفاجئ قرر مدربه جوسيب غوارديولا إخراجه من اللقاء بعد هدفه الخامس.
قرار المدرب الإسباني أثار استغراب المتابعين، وخلق حالة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الصحفيين لسؤال غوارديولا حول سبب إخراج هالاند، وحرمانه من الرقم التاريخي.
"تبرير" غوارديولا
- "إذا حقق هالاند هذا الإنجاز في عمر 22، فستكون حياته مملة. الآن لديه هدف ليتطلع له. هذا هو سبب إجراء التبديل".
- "لم أكن أعرف هذا عن رقم (ليونيل) ميسي (أمام باير ليفركوزن الألماني)، لكن عادة عندما نحسم المباراة أريد السماح لجميع اللاعبين باللعب قدر الإمكان".
ما الرقم القياسي الذي "حرم" منه هالاند؟
- سبق هالاند لهذا الرقم، أي تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال، ميسي الذي فعلها مع برشلونة أمام باير ليفركوزن الألماني في عام 2012، والبرازيلي لويس أدريانو الذي حققه مع شاختار الأوكراني أمام باتي بوريسوف السلوفاكي عام 2014.
- لم يسجل أي لاعب 6 أهداف في مباراة واحدة بالمسابقة الأوروبية الأم.