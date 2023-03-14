وقال الملك، في رسالة تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالعاصمة الرواندية: "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وأوضح أن "هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

وأضاف أن "هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم يدرسان ضم المغرب لملف تنظيم كأس العالم 2030، بعدما كان من المقرر أن يشمل أوكرانيا.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن "مشاركة أوكرانيا كدولة مضيفة مستبعد، بسبب قضية الفساد المزعومة التي تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو، بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال".

وكانت إسبانيا والبرتغال استبعدتا، في البداية، المغرب من الملف المشترك، لأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم اعترضا على ترشيحات دول من اتحادات قارية مختلفة، لكن يبدو أن الأمر سيختلف الآن، في الوقت الذي تخطط فيه دول أخرى مثل السعودية ومصر واليونان لتقديم عرض مشترك.

وكانت آخر مرة استضافت فيها إسبانيا نهائيات كأس العالم عام 1982، بينما لم تستضيف الجارتان البرتغال والمغرب هذا الحدث الدولي.