وجاءت الأرقام والاحصائيات المتعلقة بإصابات اللاعبين وأنواعها حاسمة بخصوص موقف "الفيفا" من تكرار تنظيم المونديال خلال فصل الشتاء في المستقبل.



وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة من التقرير الطبي لمونديال 2022، والذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف تقرير الفيفا الآتي:

ارتفاع ملحوظ في الإصابات العضلية، والتي بلغت نسبة 29 % من الإصابات المسجلة في صفوف اللاعبين، مقارنة بـ 24 % في النسخة الماضية ، وذلك بسبب الإجهاد الذي تعرض له اللاعبون جراء كثرة المشاركات في البطولات المحلية، وعدم نيل راحة طويلة قبل انطلاقة المونديال، مثل الراحة التي كانت تمنح للاعبين خلال إقامة المونديال في الصيف، وبعد انتهاء البطولات المحلية .

كشف التقرير عن ارتفاع في نسبة إصابات الأنكل والتي قدرت بـ 16% ، بينما لم تتجاوز 10% في كأس العالم 2014.

ارتفاع نسبة اللاعبين الذين أجبرتهم الإصابة على الغياب لأكثر من شهر عن خوض المباريات بنسبة 19% ، بينما لم تتجاوز النسبة في الدورات السابقة لكؤوس العالم 15% في نسخة 2014.

هل سيتكرر مونديال الشتاء؟

يكشف التقرير الطبي لكأس العالم 2022 ، التوجه القوي داخل الفيفا بعدم تكرار تجربة إقامة المونديال في فصل الشتاء ، للحفاظ على سلامة اللاعبين ، وتجنب الإصابات العضلية، وتفادي إجهاد المنتخبات بسبب زحمة المشاركات والاستحقاقات مع الأندية والمنتخبات، بما ينعكس سلبا على سلامة اللاعبين . وتستند اللجنة الطبية بالفيفا على تقرير مونديال 2022، في التوصية التي سترفعها للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعها المقبل،

تقارير ايجابية لـ "الفار الطبي"

على الرغم من المؤشرات السلبية للإصابات العضلية التي كشفها تقرير مونديال 2022، إلا أن تقنية "الفار الطبي " التي طبقت لأول مرة في كأس العالم بقطر، قدمت تقارير إيجابية تبعث على التفاؤل بالقدرة على حماية اللاعبين من الإصابات الخطيرة خلال المباريات ومنها التي تتعلق بإصابة الرأس.