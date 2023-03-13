ويملك فريق المدرب ماسيميليانو أليجري 38 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن أتلانتا سادس الترتيب.

ومنح جليسون بريمر التقدم ليوفنتوس بضربة رأس بعد 11 دقيقة من البداية.

وعزز رابيو من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس أخرى بعد تمريرة عرضية من فابيو ميريتي في الدقيقة 26.

ورد الفريق الضيف بهدفين في غضون 72 ثانية بعد أكثر من نصف ساعة من اللعب بقليل.

وقلص توماسو أوجيلو الفارق ثم أدرك فيليب ديوريتشيتش التعادل ليطبق الصمت على جماهير يوفنتوس.

لكن رابيو أعاد التقدم ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

وآتى ضغط يوفنتوس ثماره عندما جعل ماتياس سولي النتيجة 4-2 بعد متابعة كرة مرتدة من مارتن تورك حارس سامبدوريا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبقي سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة من 26 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن الأمان.