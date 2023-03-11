وأصبح رصيد سيتي 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي يواجه فولهام الأحد. ويتقدم سيتي بفارق 12 نقطة على جاره مانشستر يونايتد ثالث الترتيب.

وفي مباراة "معقدة" بالنسبة للسيتي، تعرض إيلكاي غندوغان قائد الفريق لخطأ داخل منطقة الجزاء من مايكل أوليز، ليحتسب الحكم ركلة جزاء أنقذت مان سيتي من "مأزق" التعادل.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس غوايتا في الدقيقة 78 ليصل إلى هدفه 34 في كل المسابقات هذا الموسم.