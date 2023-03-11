وقلص حامل اللقب الفارق إلى 6 نقاط مؤقتا، مع برشلونة المتصدر.

وهذا الفوز الأول للفريق الملكي بعد تعادلين في آخر مباراتين مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، وبينهما خسارة ضد برشلونة 0-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس، علما أن الأخير الباحث عن لقبه الأول في الدوري منذ 2019 يحل ضيفا على أتلتيك بلباو، الأحد، قبل الكلاسيكو المنتظر مع ريال مدريد الأسبوع المقبل.

وخاض بطل أوروبا 14 مرة، المباراة بغياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما) أفضل لاعب في العالم، بسبب إصابة في كاحله.

وبشكل مفاجئ، افتتح خوسيلو التسجيل باكرا بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية العليا البعيدة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بعد استلامه عرضية من الجهة اليمنى لروبن سانشيس الذي تفوق على الفرنسي إدواردو كامافينغا (8).

وبمجهود فردي، عادل فينيسيوس جونيور مراوغا على الجهة اليسرى، قبل أن يخدع الدفاع باجتياح عرضي وتسديدة أرضية مباغته في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فرناندو باتشيكو (23)، ورفع اللاعب الموهوب رصيده إلى 19 هدفا مع ريال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وقلب ريال النتيجة بعرضية ذكية من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، عكسها عرضية قوية بمساعدة العارضة قلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو (39).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، سجل البديل ماركو أسنسيو هدفا ثالثا لريال مدريد بتسديدة يسارية جميلة من داخل المنطقة بعد مجهود من ناتشو (90+3).

وهدأ ريال من ايقاع المباراة وأوصلها إلى بر الأمان، قبل تفرغه لمباراة الأربعاء ضد ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، متسلحا بفوزه الكبير على أرض منافسه 5-2 ذهابا.