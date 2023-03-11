وهيمن بطل جنوب إفريقيا على اللقاء، وسجل 3 أهداف في شوط واحد، وبينما حاول الأهلي العودة بهدفي محمد شريف وبيرسي تاو، تحطمت أحلامه بهدف صن داونز الرابع بالدقيقة 72، ثم الخامس في الدقيقة 88.

ومثلت النتيجة أثقل هزيمة للأهلي في إفريقيا منذ مدة طويلة، وعقدت فرصه بالتأهل لدور ربع النهائي، مع تبقي مباراتين في المجموعة.

وكان الأهلي قد انتصر على نادي القطن الكاميروني، وهزم أمام الهلال السوداني، وتعادل في الذهاب أمام صن داونز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر صن داونز برصيد 10 نقاط، والهلال 9 نقاط، والقطن بلا نقاط.