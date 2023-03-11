وفي الدقيقة 70، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليفربول، في وقت كان الفريق متأخرا بنتيجة 0-1، لينفذها صلاح بطريقة غريبة، عالية وبعيدة عن القائم إلى المدرجات.

وأعادت اللقطة سؤالا مهما: هل يعتبر صلاح منفذا متميزا لركلات الجزاء؟

هذه الإحصاءات تساعد في الوصول إلى الإجابة المناسبة:

عدد ركلات الجزاء المسجلة في تاريخ صلاح بجميع البطولات مع الأندية والمنتخب: 30.

عدد ركلات الجزاء المسجلة في موسم 2022-2023: 3.

عدد ركلات الجزاء الضائعة في تاريخ صلاح بجميع البطولات مع الأندية والمنتخب: 6.

قائمة الركلات الضائعة:

أكتوبر 2017: أضاع ركلة جزاء أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سبتمبر 2018: أضاع ركلتي جزاء أمام منتخب النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

سبتمبر 2021: أضاع ركلة جزاء أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ديسمبر 2021: أضاع ركلة جزاء أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مارس 2023: أضاع ركلة جزاء أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نسبة تسجيل صلاح لركلات الجزاء: 83 بالمئة.

مقارنة مع متخصصي ركلات الجزاء (نسبة تسجيل ركلات الجزاء):