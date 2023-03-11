وأهدر محمد صلاح، الذي أصبح الأسبوع الماضي الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الممتاز، ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتعرض ليفربول لضربة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير، الذي خاض العدد ذاته.

وسجل فيليب بيلينغ هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 28.

وحافظ بورنموث على الانتصار الثمين هذه المرة بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام أرسنال المتصدر، السبت الماضي.

وخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.