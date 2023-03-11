وكتبت المؤسسة الأرجنتينية لطب الأطفال على موقع "إنستغرام": "45 ألف دولار أميركي لقفازات مارتينيز من أجل مساعدة أطفال غاراهان"، في إشارة إلى جناح الأورام في مستشفى غاراهان الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

وأجري المزاد على الإنترنت الجمعة، وانضم إليه مارتينيز الملقب بـ"ديبو" عبر الفيديو من منزله في إنجلترا، حيث يدافع عن ألوان أستون فيلا.

وأحرزت الأرجنتين لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل في مباراة نارية 3-3.

وقال الحارس المثير للجدل خلال الحدث: "عندما منحوني فرصة تقديم قفازات كاس العالم لم أتردد. هذه قضية جيدة للأولاد".

وتابع: "لا تلعب نهائي كأس العامل كل يوم. القفازات مميزة لكنها تساعد طفلا أكثر من وضعي إياها داخل خزانة في منزلي".