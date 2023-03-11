أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، بمشاركة أندية بارزة مثل الزمالك وبيراميدز والمقاولون وزد، ليتحقق حلم طالما راود مُحبي اللعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لسنوات عديدة.
ويقول خالد عبد الحفيظ، عضو اللجنة الفنية لإدارة كرة القدم للساق الواحدة، لموقع "سكاي نيوز عربية": "شهدنا اليوم فرحة لا توصف على وجوه اللاعبين، لقد نجحوا أخيرًا في الوصول إلى هدفهم المنشود بعد تخطي الكثير من الصعوبات، ولم يعد هناك مساحة في قلوبهم للإحباط أو اليأس".
وشهدت المباريات الأولى في كرة القدم للساق الواحدة التي أقيمت على ملاعب المقاولون العرب، فوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد من فريق زد، وانتصار بيراميدز على "ذئاب الجبل" بنتيجة 5 أهداف، فيما استقبل مرماهم هدف وحيد، وسط حضور عدد من المسؤولين في اللجنة البارالمبية والكابتن تامر بجاتو، لاعب نادي الأهلي السابق.
ويضيف عبد الحفيظ لموقع "سكاي نيوز عربية": "نسعى منذ 6 سنوات للاعتراف باللعبة وإفساح المجال للمواهب الكروية من أصحاب الساق الواحدة، قمنا بجمع نحو 100 لاعب من مختلف محافظات مصر ومخاطبة العديد من الأندية لتأسيس فرق لمبتوري الأطراف ثم جاءت الخطوة الأهم بالانضمام إلى اللجنة البارالمبية".
ويعد نادي بيراميدز هو الفريق الأول الذي أقدم على تأسيس فريق لمبتوري الأطراف في مصر خلال يونيو 2021 من أجل توفير المناخ المناسب لهم لإظهار مهاراتهم أمام العالم وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية بمصر في التعامل مع ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع.
ويسترسل أمين صندوق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة: " تقام البطولة من دورين بنظام تجميع النقاط، سيلعب كل فريق أمام منافسيه في الدور الأول قبل التوقف لمدة أسبوعين ثم العودة من جديد في شهر رمضان الكريم وفي نهاية التجربة سيحصد الفائز بالمركز الأول درع الدوري".
"هاتريك" تاريخي
كانت الفرحة مضاعفة عند اللاعب عبد الله مصطفى، قائد فريق الزمالك، حيث تمكن من إحراز أول هاتريك في تاريخ كرة القدم للساق الواحدة بمصر في مرمى زد، وفقا لحديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" مُنوها إلى أنه تحدث كثيرًا إلى زملائه قبل المباراة من أجل الشد من أزرهم قبل المواجهة الأولى في البطولة.
ويتابع لاعب خط الوسط بالزمالك لموقع "سكاي نيوز عربية": "عملنا على تأسيس الفريق في الشهور الماضية، التقيت بالمسؤولين في القلعة البيضاء لتقديم مقترح بالفكرة وتلقيت موافقة سريعة، نمتلك لاعبين من أصحاب المهارات الخاصة ولدينا رغبة في تحقيق نتائج طيبة والظفر بالدوري".
ويذكر اللاعب العشريني أبرز قوانين اللعبة لموقع "سكاي نيوز عربية": "الفريق مكون من 6 لاعبين وحارس مرمى، يستعين كل لاعب بعكازين معدنيين لكن ممنوع استخدامها في لمس الكرة، ليس هناك عدد محدد للتغيرات ولا وجود لمصيدة التسلل، وتقتصر مدة المباراة على 50 دقيقة فقط".
"نواة" للمنتخب
واستعان فريق المقاولون بخدمات الكابتن أسامة حسن، المدير الفني للمنتخب القومي لأصحاب الساق الواحدة من أجل تدريب اللاعبين خلال مباريات الدوري، والذي يؤكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن البطولة هي نواة لاختيار العناصر المشاركة مع "الفراعنة" في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بالقاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.
ويردف حسن لموقع "سكاي نيوز عربية": "تدشين بطولة الدوري فرصة لتوسيع قاعدة اللعبة في أنحاء مصر، ومنح الجهاز الفني للمنتخب أريحية في العثور على مزيد من العناصر المفيدة للفريق، وأعتقد أنه ستدفع الأندية الشعبية للانضمام إلى التجربة، نتمنى ذلك من أجل تأسيس الاتحاد قريبا".
ويوضح حسن الذي قاد الفراعنة في بطولة إفريقيا الفائتة لحصد المركز السابع أن المباريات الأولى بالدوري لم تُظهر حتى الآن كامل المواهب التي يمتلكها اللاعبين منوها لموقع "سكاي نيوز عربية" أن النواحي الفنية ستزيد مع توالي اللقاءات وامتلاكهم لحساسية اللعب المستمر وتأقلمهم على الأجواء الجديدة للمواجهات الرسمية.