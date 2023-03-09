وفاز الفريق الألماني بهدفين نظيفين على نظيره الباريسي، ليتأهل بذلك إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة، قال مبابي: "نحن محبطون ولكن علينا أن نمضي قدما".

وبشأن إمكانية مغادرة باريس، أوضح اللاعب الشاب: "لا، لا، أنا هادئ - الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بالدوري الفرنسي، وبعد ذلك سنرى".

وتابع: "في الوقت الحالي، أنا أتحدث فقط عن هذا الموسم. لا شيء آخر يهمني.. نشعر بخيبة أمل".

هذا وقال موقع "سبورت" الإسباني إن باريس سان جرمان يدرس قرار بيع مبابي في الصيف المقبل، ما لم يجدد تعاقده مع النادي، حتى لا يخسره مجانا في 2024.

وأضاف: "القرار الذي سيتخذه مبابي في الأيام المقبلة سيكون مفتاح مستقبله ومستقبل النادي".

وأوضح المصدر أن الإقصاء من أبطال أوروبا "استنفد صبر كيليان في باريس"، مبرزا: "لذلك سيكون من الأفضل للنادي الفرنسي السماح له بالرحيل".