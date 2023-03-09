وأكد الفريق التونسي أن فوزه ذهاباً في لوبومباشي لم يكن مفاجئاً، إذ تفوق مجدداً على مازيمبي بهدف نظيف على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ورفع المنستيري رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة أمام يانغ أفريكانز (7 نقاط) ومازيمبي ثالثاً بثلاث نقاط وباماكو رابعاً بنقطتين.

واحتاج الفريق التونسي إلى ثلاث دقائق ليفتتح التسجيل عندما كرر هيكل الشيخاوي كرة بينية أخطأ دفاع مازيمبي في التعامل معها لتصل إلى المالياني بوبكار تراوري وسددها قوية في الشباك.

وسيطر الفريق الضيف الساعي الى لقبه الثالث في المسابقة بعد 2016 و2017، على المجريات إلا أنه فشل في هز شباك الحارس الدولي البشير بن سعيد إذ تصدى للعديد من الكرات ولا سيما للزامبي أليكس نغونغا.

بيراميدز ويانغ أفريكانز يقتربان



وفي دار السلام، وضع يانغ أفريكانز قدما في الدور المقبل بعد تغلب على ضيفه ريال باماكو بهدفين سجلهما الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (8) وجيسوس مولوكو (68). وأهدر الفريق المضيف ركلة جزاء سددها الكونغولي الديمقراطي يانيك بانغالا (57).

واقترب بيراميدز المصري من بلوغ دور الثمانية، بعدما اكتسح مضيفه أسكو كارا التوغولي 4-1 في لومي ضمن المجموعة الثالثة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، مستفيداً من سقوط الجيش الملكي المغربي أمام فيوتشر المصري بهدفين، فتجمد رصيد الجيش عند 7 نقاط في المركز الثاني، ورفع فيوتشر رصيده الى 5 نقاط، ويأتي كارا رابعاً بنقطة.

وبدأ بيراميدز، الساعي إلى أول ألقابه القارية، ضاغطاً في مباراته القارية رقم 50 (33 فوزاً و8 خسارات و9 تعادلات)، وبعد مرور ثلاث دقائق افتتح التسجيل عبر تسديدة قوية من التونسي فخر الدين بن يوسف إثر تحضير للكرة بالرأس من إسلام عيسى.

وواصل الضيوف سيطرتهم، وعزز مصطفى فتحي النتيجة من تسديدة خادعة إثر تمريرة من محمد حمدي (27).

ووسّع بيراميدز تقدمه بالهدف الثالث عبر مصطفى فتحي إثر كرة مرتدة من الحارس ماهديو ساما اثر تسديدة إسلام عيسى (36).

وتألق الشناوي مجدداً ليصد ركلة جزاء من واتارا حارماً الفريق المضيف من إحياء الآمال (42).

ولم تتبدل الأمور في الشوط الثاني حيث استمرت أفضلية بيراميدز، الذي أضاف الهدف الرابع عبر إسلام عيسى اثر مجهود مميز من عبد الله السعيد (64).

ونجح أماتشوتشوي كانييفي من حفظ ماء وجه كارا بتسجيله هدف الفريق الوحيد (66).

الجيش الملكي وخسارة أولى

وعلى ملعب السلام في القاهرة، أهدر الجيش الملكي المغربي فرصة حسم تأهله، بخسارته أمام مضيفه فيوتشر المصري صفر-2.

وفرض الفريق المصري سيطرته منذ صافرة البداية لإدراكه أهمية الفوز لأن أي نتيجة أخرى ستعني إلى نحو كبير انتهاء مغامرته القارية الأولى.

واستحصل الفريق على ركلة جزاء احتسبها الحكم الجنوب أفريقي توم أبونغيلي إثر لمسة يد على مدافع الجيش ديني بورغيس من الرأس الأخضر، سجلها مروان محسن الى يمين حارس المرمى أيوب لكرد (10).

التقدم أجبر الفريق المضيف على التراجع للحفاظ على تقدمه، ما سمح للفريق الرباطي في الاستحواذ والسيطرة بحثا عن إدراك التعادل، وافتقد الفريق إلى اللمسة الأخيرة إزاء الفرص العديدة التي لاحت أمام مهاجميه.

وعلى غرار الشوط الأول، استهل الفريق المصري الثاني، ضغطا مكثفا أثمر عن هدف تعزيز النتيجة عندما أرسل الظهير الكاميروني جوزف نغويم الكرة عرضية من ركلة ركنية حولها المدافع المغربي حاتم الصوابي بالخطأ في مرمى فريقه (50).

وتراجع فيوتشر مجدداً للدفاع مع الاعتماد على المرتدات السريعة، مقابل سعي الجيش الى تدارك الموقف حيث كان الحارس محمود جنش بالمرصاد للفرص المغربية ولا سيما بعد تغييرات المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز الهجومية.

اتحاد العاصمة وخسارة أولى

ومني اتحاد العاصمة الجزائري بخسارته الأولى في دور المجموعات، وجاءت على يد مضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي صفر-2 في جوهانسبورغ ضمن المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد اتحاد الجزائر عند 7 نقاط في المركز الثاني، خلف مارومو المتصدر برصيد 9 نقاط، ويأتي سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، الذي تعادل مع الأخضر الليبي 1-1، ثالثاً بأربع نقاط، والأخضر رابعاً بنقطتين.

وقدم فريق المدرب عبد الحق بن شيخة عرضاً ضعيفاً، وتأثر باهتزاز شباكه مبكراً، إذ افتتح ليسيبا وليام نكو التسجيل لأصحاب الأرض (7).

وبرغم استحواذه على الكرة إلا أن فريق "سوسطارة" لم يهدد فعلياً المرمى الجنوب أفريقي.

وعزز غالانتس تقدمه عندما ارتكب مدافع اتحاد العاصمة هيثم لوصيف خطأ في تشتيت الكرة فخطفها ليتسي لوبانغ وسددها إلى الشباك (75).

وفي المباراة الأخرى والتي أجريت على ملعب "شهداء بنينا" في بنغازي، افتتح سانت إيلوا لوبوبو التسجيل في مرمى مضيفه الأخضر عبر مالانغا هورسو مواكو (15)، وأدرك ريتشموند بواكي التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي المجموعة الثانية، تغلب أسيك ميموزا العاجي على مضيفه ديابل نوار الكونغولي 1-صفر في برازافيل. وسجل الهدف أوبين كرامو (59).

وتأجلت مباراة ريفرز يونايتد النيجيري وضيفه موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وتصدر أسيك المجموعة بسبع نقاط أمام ريفرز يونايتد (6 نقاط) وديابل نوار ثالثاً (4 نقاط) وموتيما رابعاً بنقطتين.