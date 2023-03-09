وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب لصالح باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2020 قبل انضمامه إلى صفوف بايرن، من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من ليون جوريتسكا في الدقيقة 61.

وسجل جنابري، الذي نزل بديلا، من هجمة مرتدة في الدقيقة 89 ليحسم فوز فريقه 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وبهذا يعزز بايرن وضعه ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب بعد الإطاحة بالفريق الفرنسي المدجج بالنجوم أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وتقام قرعة دور الثمانية في 17 مارس الجاري.